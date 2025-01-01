Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Fatales Ende einer Beziehung/Frau verzockt

SAT.1Staffel 1Folge 91
Fatales Ende einer Beziehung/Frau verzockt

Richter Alexander Hold

Folge 91: Fatales Ende einer Beziehung/Frau verzockt

42 Min.Ab 12

1. Fall: Hat der Metzger Henry Desser seine Freundin Manuela Peters verprügelt und mit Handschellen an die Heizung gekettet? Wollte er sie damit zwingen, die gemeinsame Wohnung aufzugeben? 2. Fall: Helmut Beiers Einsatz beim Pokern war eine Nacht mit seiner Frau Petra - er verliert. Sein Chef löst den Wetteinsatz ein ...

