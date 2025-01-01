Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 1Folge 95
Folge 95: Das Albtraumhaus

44 Min.Ab 12

1. Fall: Klaus Schumann behauptet, Ulrike Bongers ein Haus abgekauft zu haben, das unbewohnbar war. Die wegen Betruges Angeklagte findet die Vorwürfe lächerlich. Der Prominente Jürgen Drews, früher Mieter des Hauses, macht eine wichtige Zeugenaussage. 2. Fall: Martina Laumann ist angeklagt, weil sie ihrer Tochter Jennifer eine Vogelspinne ins Bett gelegt haben soll. Das haarige Tier hat Jennifer gebissen und starke Angstzustände bei ihr ausgelöst.

SAT.1
