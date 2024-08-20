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Richter Alexander Hold

Der irre Taxifahrer/Vergewaltigung statt Selbsterfahrung

SAT.1Staffel 1Folge 96vom 20.08.2024
Der irre Taxifahrer/Vergewaltigung statt Selbsterfahrung

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Richter Alexander Hold

Folge 96: Der irre Taxifahrer/Vergewaltigung statt Selbsterfahrung

44 Min.Folge vom 20.08.2024Ab 12

1. Fall: Taxifahrer Arnold Wilke ist völlig aus der Bahn geworfen, seitdem ihn seine Frau verlassen hat. Er schläft kaum, fährt Tag und Nacht Taxi. Seine Frau und ihr neuer Freund werden von Wilkes Taxi gerammt und verletzt. War Wilke auch wirklich am Steuer? 2. Fall: Michaela Pauls Liebesleben liegt darnieder. In einem Selbsterfahrungskurs blüht sie wieder auf. Doch das Seminar wird zum Albtraum, als der Kursleiter Heimo von Fall zur Abschlussbesprechung bittet.

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