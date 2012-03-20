Richter Alexander Hold
Folge 33: Patchwork-Familie
46 Min.Folge vom 20.03.2012Ab 12
Die 15-jährige Patricia ist schwanger von ihrem Stiefbruder Leon. Die Jugendlichen fürchten, getrennt zu werden, wenn ihre Eltern die Wahrheit erfahren. Auf der Suche nach einem Ausweg aus der schwierigen Situation trifft das junge Paar dann eine kopflose Entscheidung nach der anderen.
