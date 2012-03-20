Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 33vom 20.03.2012
Richter Alexander Hold

Folge 33: Patchwork-Familie

46 Min.Folge vom 20.03.2012Ab 12

Die 15-jährige Patricia ist schwanger von ihrem Stiefbruder Leon. Die Jugendlichen fürchten, getrennt zu werden, wenn ihre Eltern die Wahrheit erfahren. Auf der Suche nach einem Ausweg aus der schwierigen Situation trifft das junge Paar dann eine kopflose Entscheidung nach der anderen.

