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Ridiculousness

Sterling und Carly Aquilino XI

MTV liveFolge vom 09.08.2026
Sterling und Carly Aquilino XI

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Ridiculousness

Folge vom 09.08.2026: Sterling und Carly Aquilino XI

21 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 16

In der Sendung begrüßen Steelo und Rob diesmal die amerikanische Comedienne Carly Aquilino. Gemeinsam spüren sie, was es heißt "Harte Rücken" zu haben, begehen "Beton-Verbrechen" und werden etwas wild mit einer "Vieh-Fehde".

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