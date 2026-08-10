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Ridiculousness

Sterling und Lolo Wood XII

MTV liveFolge vom 10.08.2026
Sterling und Lolo Wood XII

Sterling und Lolo Wood XIIJetzt kostenlos streamen

Ridiculousness

Folge vom 10.08.2026: Sterling und Lolo Wood XII

21 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

In der Sendung begrüßen Rob und Steelo dieses Mal das amerikanische Model Lolo Wood. Gemeinsam transportieren sie Dreck in "Schubkarren-Anfänger", tanken auch genug Wasser in "Genug trinken" und feiern den Einfallsreichtum von "Heimwerker-Helden".

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