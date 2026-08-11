Ridiculousness
Folge vom 11.08.2026: Sterling und Lolo Wood XV
21 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
In der Sendung begrüßen Rob und Steelo dieses Mal das amerikanische Model Lolo Wood. Gemeinsam verstecken sie sich für riskante Sportevents, werden verrückt mit Halle-Kuh-Ja und bekommen nützliche Tattoos in einem Tattoo-Shop.
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 22-25, Season 25-35, Season 35-43: MTV Germany