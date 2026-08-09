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Ridiculousness

Sterling und Nina Agdal XI

MTV liveFolge vom 09.08.2026
Sterling und Nina Agdal XI

Sterling und Nina Agdal XIJetzt kostenlos streamen

Ridiculousness

Folge vom 09.08.2026: Sterling und Nina Agdal XI

21 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12

In der Folge begrüßen Rob und Steelo dieses Mal das dänische Model Nina Agdal. Gemeinsam gehen sie in "Schlecht zu Streicheln" ganz nah an Tiere heran, sorgen für Lacher in "Handy-Väter" und werden Zeuge von "mangelhaften Anträgen".

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