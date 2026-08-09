Ridiculousness
Folge vom 09.08.2026: Sterling und Nina Agdal XI
21 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
In der Folge begrüßen Rob und Steelo dieses Mal das dänische Model Nina Agdal. Gemeinsam gehen sie in "Schlecht zu Streicheln" ganz nah an Tiere heran, sorgen für Lacher in "Handy-Väter" und werden Zeuge von "mangelhaften Anträgen".
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 22-25, Season 25-35, Season 35-43: MTV Germany