Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Abenteuer Arizona - "We fly together, we die together!"

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 16.02.2023
Abenteuer Arizona - "We fly together, we die together!"

Abenteuer Arizona - "We fly together, we die together!"Jetzt kostenlos streamen

Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Folge 2: Abenteuer Arizona - "We fly together, we die together!"

90 Min.Folge vom 16.02.2023Ab 12

In L. A. treffen die drei Spitzenköche Frank Rosin, Alex Kumptner und Ali Güngörmus Hollywoodstar Ralf Moeller: Welcher Koch kann die Fitness-Ikone beim gemeinsamen Training am Muscle Beach beeindrucken? Im Camper geht es für die drei weiter nach Arizona. Neben einem Autorennen steht ein Fallschirmsprung, Kakteenernte und ein Hotdog-Wettessen auf dem Programm. Kurz vor Las Vegas, mitten in der Wüste, macht jedoch der Camper schlapp und muss in die Werkstatt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Kabel Eins
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Alle 3 Staffeln und Folgen