Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Folge 3: Sattelt die Köche, wir reiten nach Texas!
90 Min.
Die drei Spitzenköche lassen es zum Abschluss in Las Vegas nochmal richtig krachen: Mit Hotdogs bewaffnet eine der Wedding Chapels stürmen und die Hochzeit crashen? Oder sogar selbst jemandem einen Antrag machen? Frei nach dem Motto: "What happens in Vegas, stays in Vegas" ... Rinderherden, Cowboys und Barbecue: Frank, Alex und Ali steuern ihren Camper nach Texas. Hier besuchen sie das legendäre Tejas Rodeo und lernen auf einer Wagyu-Farm, wie echte Cowboys leben.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins