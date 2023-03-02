Tierische Grenzerfahrungen in Florida!Jetzt kostenlos streamen
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Folge 4: Tierische Grenzerfahrungen in Florida!
89 Min.Folge vom 02.03.2023Ab 12
Letzte Station des "Roadtrip Amerika": Florida. Auf dem Programm der Spitzenköche stehen weitere Mutproben: Pythonjagd in den Everglades mit einem erfahrenen Jäger, Yoga mit zwickenden Ziegen sowie Tauchen im Meer voller Haie. Kulinarisch genießen die drei ein Florida unter dem Einfluss der kubanischen Küche. Beim Abschluss-Dinner in Key West werden selbst gefangene Langusten aufgetischt, bevor der abenteuerliche Roadtrip zu Ende geht.
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
