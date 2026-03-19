Im Heißluftballon über Melbourne und ein Camper-CrashJetzt kostenlos streamen
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Folge 4: Im Heißluftballon über Melbourne und ein Camper-Crash
91 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12
Vor dem Abschied aus New South Wales wartet eine spektakuläre Aussichtsgondel - inklusive Höhenangst. In Victoria fordert eine stürmische Nacht an der Great Ocean Road die Köche bis an ihre Grenzen. Doch es kommt noch schlimmer: Der Camper gerät erneut in eine gefährliche Situation. In Melbourne endet eine Heißluftballonfahrt schließlich mit einer brenzligen Notlandung auf einem Schulgelände.
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Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Kabel Eins & © Season 3, Season 3-4: PULS 4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen