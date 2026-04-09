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Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Das große Roadtrip-Ranking: Die besten Speisen und Momente der letzten Jahre!

Kabel EinsStaffel 4Folge 6vom 09.04.2026
Das große Roadtrip-Ranking: Die besten Speisen und Momente der letzten Jahre!

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Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Folge 6: Das große Roadtrip-Ranking: Die besten Speisen und Momente der letzten Jahre!

91 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12

Nach einer Erholungs-Pause nach dem Australien-Roadtrip treffen sich Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs in Berlin wieder. Ihre Aufgabe: Drei Gerichte nachkochen, die sie auf ihren vier Roadtrips am meisten geprägt haben. Eine emotionale Herausforderung, bei der es darum geht, Erinnerungen und Gefühle auf den Teller zu bringen. Ergänzt wird die Folge durch die spektakulärsten Momente aus ihren Reisen durch die USA, Kanada und Australien.

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