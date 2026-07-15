ROBINS HOOD – Das Leben von Lena StoehrfaktorJetzt kostenlos streamen
Robins Hood - Das Leben von ...
Folge 16: ROBINS HOOD – Das Leben von Lena Stoehrfaktor
70 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Diesmal trifft Robin auf Lena Stoehrfaktor. Egal ob als Rapperin oder Sozialarbeiterin: Lena Stoehrfaktor steht für Haltung und kämpft für Freiräume in den Köpfen der Menschen, gegen Machtstrukturen und für eine diverse Musikszene. Bei ROBINS HOOD spricht Lena Stoehrfaktor über fehlendes Zugehörigkeitsgefühl, ihre ADHS-Diagnose und wie sie den Aufstieg von deutschem Hip-Hop erlebt hat. Außerdem verrät sie, warum sie sich gegen den Erfolg entschieden hat und wie es ihr gelingt, trotz aller Missstände weiterzumachen.
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Robins Hood - Das Leben von ...
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!