ROBINS HOOD – Das Leben von MC RENEJetzt kostenlos streamen
Robins Hood - Das Leben von ...
Folge 21: ROBINS HOOD – Das Leben von MC RENE
Diesmal trifft Robin auf MC Rene. Von den ersten Hip-Hop-Jams über die Klasse von 95 ging es für ihn an der Seite von DJ Tomekk bis in die Charts – und ins TV. Auf Viva moderierte er zwei Jahre „Mixery Raw Deluxe“. Zwischenzeitlich versuchte er sich als Stand-up-Comedian, kündigte seine Wohnung und reiste eine Weile mit der Bahn durch Deutschland. Nach mehreren Alben in den vergangenen Jahren erscheint nun seine Biografie „Die ungestellte Antwort“. Bei ROBINS HOOD spricht MC Rene über seine angestoßene Splash-Debatte, ein großes Schweigen in seiner Familie und den schwierigsten Moment seiner Karriere. Außerdem erzählt er, was ihm Interviews mit Eminem oder LL Cool J bedeuten und warum Hip-Hop für ihn eine Idee ist.
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