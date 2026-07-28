ROBINS HOOD – Das Leben von Grim104Jetzt kostenlos streamen
Robins Hood - Das Leben von ...
Folge 19: ROBINS HOOD – Das Leben von Grim104
65 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Diesmal trifft Robin auf Grim104. Über ein Praktikum bei rap.de lernte er Testo kennen, gründete mit ihm das Duo Zugezogen Maskulin und erreichte die Charts. Auch als Solokünstler veröffentlichte Grim104 mehrere Alben, auf denen er mit bildhaft-lyrischer Sprache Geschichten zwischen Dorf- und Stadtleben erzählt. Bei ROBINS HOOD spricht Grim104 über das provinzielle Leben, seine Weiterentwicklung als Kunstfigur und Mensch und sein neues Album „No Country For Old Grim“. Außerdem beantwortet Grim104 Fan-Fragen und spricht über einen Auftritt, bei dem Angela Merkel zugeschaut hat.
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Robins Hood - Das Leben von ...
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!