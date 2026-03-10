Wie geht's, Deutschland? - Bürokratie-WahnsinnJetzt kostenlos streamen
RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?
Folge 3: Wie geht's, Deutschland? - Bürokratie-Wahnsinn
90 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12
Paul Ronzheimer erlebt bei seinen Recherchen zum Thema Bürokratie-Wahnsinn Unglaubliches: Da ist eine Frau, die jährlich nachweisen muss, dass ihr Bein amputiert ist. Eine Landwirtin muss ein Fahrtenbuch für eine Sackkarre führen. Eine Ostsee-Gemeinde wartet seit 50 Jahren auf den Bau eines Radwegs. Der nicht enden wollende Kampf mit Behörden zermürbt, Beamte werden zur Zielscheibe des Hasses genervter Bürger. Ronzheimer fragt: Mit welchen Ideen will die Regierung gegensteuern?
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RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1