Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?

Wie geht's, Deutschland? - Bürokratie-Wahnsinn

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 10.03.2026
Wie geht's, Deutschland? - Bürokratie-Wahnsinn

Wie geht's, Deutschland? - Bürokratie-WahnsinnJetzt kostenlos streamen

RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?

Folge 3: Wie geht's, Deutschland? - Bürokratie-Wahnsinn

90 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12

Paul Ronzheimer erlebt bei seinen Recherchen zum Thema Bürokratie-Wahnsinn Unglaubliches: Da ist eine Frau, die jährlich nachweisen muss, dass ihr Bein amputiert ist. Eine Landwirtin muss ein Fahrtenbuch für eine Sackkarre führen. Eine Ostsee-Gemeinde wartet seit 50 Jahren auf den Bau eines Radwegs. Der nicht enden wollende Kampf mit Behörden zermürbt, Beamte werden zur Zielscheibe des Hasses genervter Bürger. Ronzheimer fragt: Mit welchen Ideen will die Regierung gegensteuern?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?
SAT.1
RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?

RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?

Alle 2 Staffeln und Folgen