Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?

Wie geht's, Deutschland? - Migrations-Wende

SAT.1Staffel 2Folge 4vom 17.03.2026
Wie geht's, Deutschland? - Migrations-Wende

Wie geht's, Deutschland? - Migrations-WendeJetzt kostenlos streamen

RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?

Folge 4: Wie geht's, Deutschland? - Migrations-Wende

94 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12

Knallhart zurückweisen, mehr abschieben - die Bundesregierung hat ein klares Ziel formuliert: die sogenannte Migrationswende. Paul Ronzheimer zieht erste Bilanz und macht den Test: Wie schwer ist es inzwischen, mit einem Transporter über die Grenze zu fahren? Was ist mit integrierten, berufstätigen Zuwanderern, die plötzlich ausgewiesen werden? Hat die Regierung die Migrationswende geschafft? Diese Frage stellt Ronzheimer im anschließenden Talk Innenminister Alexander Dobrindt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?
SAT.1
RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?

RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?

Alle 2 Staffeln und Folgen