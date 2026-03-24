Wie geht's, Deutschland? - Die Rechte MitteJetzt kostenlos streamen
RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?
Folge 5: Wie geht's, Deutschland? - Die Rechte Mitte
90 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
Die Grenze zwischen rechtskonservativ und rechtsextrem verschwimmt zunehmend. Welchen Anteil hat die Politik daran, dass unsere Gesellschaft immer mehr zerreißt? Paul Ronzheimer spricht mit einer Frau, die mit ihrer Familie bricht, weil diese politisch an den rechten Rand rückt, er redet mit jungen AFDlern und linken Aktivisten. Im Anschluss diskutiert Paul Ronzheimer im Talk mit Vizekanzler Lars Klingbeil darüber, was passieren muss, damit wir die Spaltung überwinden können.
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RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1