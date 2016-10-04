Kroatisches Chaos: Die "Konoba Marun" in LovranJetzt kostenlos streamen
Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten
Folge 2: Kroatisches Chaos: Die "Konoba Marun" in Lovran
100 Min.Folge vom 04.10.2016
2014 wanderten Sabine und Andreas Matthes mit ihren Söhnen Nico und Marc nach Kroatien aus. Dort übernahmen sie das "Konoba Marun" - ein kroatisches Restaurant, traumhaft gelegen, mitten in der Altstadt von Lovran an der Adria. Doch das Lokal will einfach nicht laufen. Die Schulden häufen sich, der ungelernte Koch Marc hat seine Küche nicht im Griff und generell weiß keiner wirklich, was er tut. Sternekoch Frank Rosin muss bei der Rettung diesmal ungewohnte Wege gehen.
Genre:Reality, Kochen
Produktion:DE, 2015
