Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten

Kroatisches Chaos: Die "Konoba Marun" in Lovran

Kabel EinsStaffel 2Folge 2vom 04.10.2016
Kroatisches Chaos: Die "Konoba Marun" in Lovran

Kroatisches Chaos: Die "Konoba Marun" in LovranJetzt kostenlos streamen

Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten

Folge 2: Kroatisches Chaos: Die "Konoba Marun" in Lovran

100 Min.Folge vom 04.10.2016

2014 wanderten Sabine und Andreas Matthes mit ihren Söhnen Nico und Marc nach Kroatien aus. Dort übernahmen sie das "Konoba Marun" - ein kroatisches Restaurant, traumhaft gelegen, mitten in der Altstadt von Lovran an der Adria. Doch das Lokal will einfach nicht laufen. Die Schulden häufen sich, der ungelernte Koch Marc hat seine Küche nicht im Griff und generell weiß keiner wirklich, was er tut. Sternekoch Frank Rosin muss bei der Rettung diesmal ungewohnte Wege gehen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten
Kabel Eins
Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten

Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten

Alle 2 Staffeln und Folgen