Kabel EinsStaffel 2Folge 4vom 25.10.2016
98 Min.Folge vom 25.10.2016

Sternekoch Frank Rosin reist auf die kanarische Insel La Gomera, um dem Restaurant „Abraxas“ zu helfen. Doch dabei stößt er an seine Grenzen und erntet harte Kritik an seiner Auswahl der Gerichte. Statt Urlaubsstimmung herrscht in dem Lokal Frust: eine fehlende kulinarische Linie, schwache Qualität und kaum Gäste sorgen für Resignation statt Motivation im Team.

