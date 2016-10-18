Sommer, Sonne, Schulden: "Franks Restaurant" in MarbellaJetzt kostenlos streamen
Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten
Folge 3: Sommer, Sonne, Schulden: "Franks Restaurant" in Marbella
105 Min.Folge vom 18.10.2016Ab 12
„Franks Restaurant“ in Marbella steckt tief in der Krise. Trotz traumhaftem Meerblick herrschen Chaos und Verzweiflung: fehlende Organisation, ein riesiger Schuldenberg und kaum Gäste. Auch die bodenständige, deutsche Küche von Koch Frank überzeugt nicht mehr. Sternekoch Frank Rosin reist nach Spanien, um dem liebenswerten Auswanderer dabei zu helfen, seine Kochleidenschaft aufs Neue zu entfachen.
Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten
Genre:Reality, Kochen
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins