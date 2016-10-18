Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten

Sommer, Sonne, Schulden: "Franks Restaurant" in Marbella

Kabel EinsStaffel 2Folge 3vom 18.10.2016
Sommer, Sonne, Schulden: "Franks Restaurant" in Marbella

Sommer, Sonne, Schulden: "Franks Restaurant" in MarbellaJetzt kostenlos streamen

Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten

Folge 3: Sommer, Sonne, Schulden: "Franks Restaurant" in Marbella

105 Min.Folge vom 18.10.2016Ab 12

„Franks Restaurant" in Marbella steckt tief in der Krise. Trotz traumhaftem Meerblick herrschen Chaos und Verzweiflung: fehlende Organisation, ein riesiger Schuldenberg und kaum Gäste. Auch die bodenständige, deutsche Küche von Koch Frank überzeugt nicht mehr. Sternekoch Frank Rosin reist nach Spanien, um dem liebenswerten Auswanderer dabei zu helfen, seine Kochleidenschaft aufs Neue zu entfachen.

Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten
Kabel Eins
Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten

Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten

