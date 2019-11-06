"Franks Restaurant" in MarbellaJetzt kostenlos streamen
Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten
Folge 3: "Franks Restaurant" in Marbella
"Franks Restaurant" hat einen chaotischen und absolut verzweifelten Inhaber. Frank aus Potsdam wagte vor über 16 Jahren die Auswanderung in Spaniens reichstes Pflaster. Dort, wo die High Society zuhause ist, lebt nun der gelernte Koch. Zunächst führt er dort ein erfolgreiches Restaurant und hat ein glückliches Leben: Er lernt seine Traum-Frau kennen. Gemeinsam führen sie erfolgreich das Restaurant. Doch mit der Trennung kamen die Probleme. Auf sich alleine gestellt klappt gar nichts mehr. Fehlende Organisation und ein immenser Schuldenberg. Und: Kann der Sternekoch Frank Rosin das Restaurant und damit Frank vor dem drohenden Aus retten? Rechte: kabel eins
