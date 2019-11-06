Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten

"Abraxas" auf La Gomera

Kabel EinsStaffel 2Folge 4vom 06.11.2019
"Abraxas" auf La Gomera

"Abraxas" auf La GomeraJetzt kostenlos streamen

Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten

Folge 4: "Abraxas" auf La Gomera

98 Min.Folge vom 06.11.2019

Das Abraxas vereint fünf Auswanderergeschichten unter einem Dach! Wolfram, Kerstin, Sven, Olaf und Chris - sie alle wollten weg aus dem trüben Deutschland, weg von ihren Sorgen und Ängsten. Ihre neue Heimat ist die Aussteiger-Insel La Gomera. Doch im Hippie-Paradies kracht es gewaltig! Chef Wolfram ist eigentlich Unternehmensberater und hat einst viele Firmen erfolgreich vor der Pleite gerettet - doch seinen eigenen Laden fährt er geradewegs an die Wand! Rechte: kabel eins

Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten
Kabel Eins
Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten

Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten

