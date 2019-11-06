Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Es wird ernst- Rosin gegen Lege - wer bleibt standhaftJetzt kostenlos streamen
Rosins Fettkampf
Folge 3: Es wird ernst- Rosin gegen Lege - wer bleibt standhaft
87 Min.Folge vom 06.11.2019
"Spinning ist der Eintritt zur Hölle", ist sich Frank Rosin sicher. Obwohl Indoor Cycling nicht zu seinen Lieblingsbeschäftigungen zählt, gibt der Sternekoch weiter Vollgas. Eine andere Teambuildingmaßnahme ist mehr nach Rosins Geschmack: Er führt sein Team durch sein Sternerestaurant in Dorsten. Sebastian Lege lädt währenddessen zum Männerkochen ein. Mit einem Haken. Der Profi-Koch will selbst nicht Hand anlegen, sondern sich bekochen lassen. Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Fettkampf
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Selbstoptimierung, Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© kabel eins