Kabel EinsStaffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Rosins Fettkampf sorgt diesmal für einen Überraschungsdreher

88 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Frank Rosin auf der Suche nach der inneren Mitte: Gemeinsam mit seinem Team besucht er eine Yoga-Stunde. Wie schlägt sich die selbsternannte Ruhrpott-Schnauze bei Sonnengruß und Co.? Team Lege trifft sich für eine Zeitreise. Wie viele Kilos haben seine Kandidaten in den vergangenen Wochen abgenommen? Trainerin Linda visualisiert die verlorenen Pfunde in Wasserflaschen - das Team ist sprachlos. Gibt das den entscheidenden Motivationsschub, um beim Wiegen zu gewinnen? Rechte: kabel eins

