Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Das große Finale von -Rosins FettkampfJetzt kostenlos streamen
Rosins Fettkampf
Folge 6: Das große Finale von -Rosins Fettkampf
89 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Endspurt bei "Rosins Fettkampf"! In einer letzten intensiven Sporteinheit wollen die Fitnesstrainer Olli und Linda herausfinden, wie fit die fünf Finalisten in den vergangenen Wochen geworden sind. Wer hat die beste Kondition und hält am längsten durch? Über Sieg oder Niederlage entscheidet am Ende aber einzig und alleine die Waage. Wer hat am meisten abgenommen und holt sich den Sieg sowie 10.000 Euro Preisgeld? Rechte: kabel eins
Rosins Fettkampf
Genre:Reality, Selbstoptimierung, Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins