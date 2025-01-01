Im "An[Gerich]tet" stehen Sturköpfe in der KücheJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 2: Im "An[Gerich]tet" stehen Sturköpfe in der Küche
2019 erfüllt sich das Ehepaar Alex und Robert Gerich seinen Traum und übernimmt das Restaurant "AN(GERICH)TET" in Neuötting. Die Immobilie stand fast zwei Jahre leer und befindet sich in einem katastrophalen Zustand, weshalb bereits die Renovierungsarbeiten zu einem Härtetest für die gesamte Familie werden. Doch dann der nächste Schicksalsschlag: der erste Lockdown. Außerdem muss der gelernte Metzger Robert in der Küche noch viel lernen. Ob Rosin hier überhaupt helfen kann?
