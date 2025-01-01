Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Das "El Patio" braucht eine Linie und ein Ziel

Kabel EinsStaffel 14Folge 3
Das "El Patio" braucht eine Linie und ein Ziel

Das "El Patio" braucht eine Linie und ein ZielJetzt kostenlos streamen

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 3: Das "El Patio" braucht eine Linie und ein Ziel

87 Min.Ab 12

Vor 17 Jahren eröffneten Verena und ihr Lebensgefährte Jorge das "El Patio" in München, um die mexikanische Küche in Deutschland bekannter zu machen. Doch aus dem ersehnten Erfolg ist ein jahrelanger Existenzkampf geworden. Der Schuldenberg wird immer größer und die Kraftreserven der Familie sind nahezu aufgebraucht. Kann Frank Rosin der ehrgeizigen Familie helfen und den Betrieb vor dem Aus bewahren?

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Kabel Eins
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Alle 19 Staffeln und Folgen