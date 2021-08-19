Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 14Folge 4vom 19.08.2021
In der "Stadtschenke" Brilon gibt es viele Baustellen

Folge 4: In der "Stadtschenke" Brilon gibt es viele Baustellen

87 Min.Folge vom 19.08.2021Ab 12

Diesmal ereilt Frank Rosin ein Hilferuf aus dem Lokal "Stadtschenke" in Brilon in Nordrhein-Westfalen. Die Betreiber des Restaurants sind Volker und Sandra, die mit dessen Übernahme einen radikalen Neustart wagen wollten. Doch leider scheint sich die kleine Kneipe zum Horrorprojekt und absoluten Liebeskiller zu werden. Die Nerven liegen mittlerweile bei beiden blank. Ob der Profi ihnen helfen kann?

Kabel Eins
