Maßlose Überforderung im "Zentgrafs Imbiss"Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 5: Maßlose Überforderung im "Zentgrafs Imbiss"
89 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 6
Schuster bleib bei deinen Leisten! Frank Rosin ist im Rhöntal unterwegs und darf ein weiteres Mal einem Imbissbetreiber auf die Sprünge helfen. Der "Zentgrafs Imbiss" befindet sich eigentlich in einer richtig guten Lage, nämlich im Industriegebiet von Eiterfeld. Das Potenzial: 3.000 Mitarbeiter, die mittags ordentlich Hunger haben. Und dennoch bleiben die Gäste aus ...
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins