Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Kabel EinsStaffel 18Folge 6vom 18.09.2025
Folge 6: Nie endende Strapazen im "LeCoq": Der Koch schläft im Rattenloch

87 Min.Folge vom 18.09.2025Ab 6

Reza ist ein begnadeter und leidenschaftlicher Koch. Seine Speisen schmecken fabelhaft, aber das Geschäft läuft nicht, obwohl er alles gibt. Er schläft teilweise sogar im Keller des Restaurants, sieht seine Kinder kaum - ein echter Albtraum.

