NickelodeonStaffel 2Folge 1vom 07.05.2025
Die Crew baut eine Achterbahn / Die Crew baut für Motor Spielzeug

Folge 1: Die Crew baut eine Achterbahn / Die Crew baut für Motor Spielzeug

22 Min.Folge vom 07.05.2025

Als Schnellmeisters Achterbahn außer Kontrolle gerät, retten Rubble und Crew den Tag und bauen eine bessere. Die Sicherheitsinspektion im Baupfoten-Hof ist heute! Aber wird Motor für Chaos sorgen und die Crew den Test nicht bestehen lassen?

Nickelodeon

Rubble & Crew

