Staffel 2Folge 1vom 07.05.2025
Die Crew baut eine Achterbahn / Die Crew baut für Motor SpielzeugJetzt kostenlos streamen
Rubble & Crew
Folge 1: Die Crew baut eine Achterbahn / Die Crew baut für Motor Spielzeug
22 Min.Folge vom 07.05.2025
Als Schnellmeisters Achterbahn außer Kontrolle gerät, retten Rubble und Crew den Tag und bauen eine bessere. Die Sicherheitsinspektion im Baupfoten-Hof ist heute! Aber wird Motor für Chaos sorgen und die Crew den Test nicht bestehen lassen?
Rubble & Crew
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon