Staffel 2Folge 9vom 27.04.2026
Die Crew baut ein Riesenrad / Die Crew baut einen Tier-Yoga-PavillonJetzt kostenlos streamen
Rubble & Crew
Folge 9: Die Crew baut ein Riesenrad / Die Crew baut einen Tier-Yoga-Pavillon
22 Min.Folge vom 27.04.2026
Rubble & Crew wollen Gourmet Gabriel den besten Strandtag aller Zeiten verschaffen, inklusive einer Fahrt mit dem brandneuen Riesenrad! // Als die Tiere von Bäuerin Zoe etwas Entspannung brauchen, bauen die Hunde den Ort zum Yoga praktizieren.
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Rubble & Crew
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon & © Season 2: Nickelodeon Germany