Staffel 2Folge 11vom 29.04.2026
Die Crew baut ein Sprungbrett für Erpelino / Die Crew baut einen RegenwassertankJetzt kostenlos streamen
Rubble & Crew
Folge 11: Die Crew baut ein Sprungbrett für Erpelino / Die Crew baut einen Regenwassertank
22 Min.Folge vom 29.04.2026
Bürgermeisterin Großherz bittet Rubble & Crew, etwas für Erpelino zu bauen. Doch immer wieder verschwindet das Baumaterial. // Rubble & Crew wollen einen Regenwassertank für Bäuerin Zoe bauen, doch dann sorgen Hühner für Schwierigkeiten.
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Rubble & Crew
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon & © Season 2: Nickelodeon Germany