Staffel 2Folge 2vom 05.01.2026
Die Crew baut einen Bahnhof / Die Crew baut ein Frieda Funkel SchildJetzt kostenlos streamen
Rubble & Crew
Folge 2: Die Crew baut einen Bahnhof / Die Crew baut ein Frieda Funkel Schild
22 Min.Folge vom 05.01.2026
Die Crew baut den ersten Bahnhof in der Bau-Bucht, um die Bäuerin Zoe zu begrüßten. Als der Popstar Frieda Funkel in die Bau-Bucht ziehen, wollen die Hunde einen großen Empfang planen. Doch der Schnellmeister schmiedet seinen eigenen Plan.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon