Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Rubble & Crew

NickelodeonStaffel 2Folge 2vom 05.01.2026
Die Crew baut einen Bahnhof / Die Crew baut ein Frieda Funkel Schild

Die Crew baut einen Bahnhof / Die Crew baut ein Frieda Funkel SchildJetzt kostenlos streamen

Rubble & Crew

Folge 2: Die Crew baut einen Bahnhof / Die Crew baut ein Frieda Funkel Schild

22 Min.Folge vom 05.01.2026

Die Crew baut den ersten Bahnhof in der Bau-Bucht, um die Bäuerin Zoe zu begrüßten. Als der Popstar Frieda Funkel in die Bau-Bucht ziehen, wollen die Hunde einen großen Empfang planen. Doch der Schnellmeister schmiedet seinen eigenen Plan.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Rubble & Crew
Nickelodeon

Rubble & Crew

Alle 2 Staffeln und Folgen