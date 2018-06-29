Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt
Folge vom 29.06.2018: Der falsche Grabstein
44 Min.Folge vom 29.06.2018Ab 12
Ihr neuer Fall führt Amy Bruni und Adam Berry nach Somersworth, New Hampshire. Delanne hat sich an die Geisterjäger gewandt, weil der Spuk in ihrem Haus immer schlimmer wird und ihren Söhnen vor kurzem auch körperlicher Schaden zugefügt wurde. Amy kann es kaum fassen, als sie erfährt, dass die Familie seit über neun Jahren von übernatürlichen Ereignissen heimgesucht wird. Doch seit die Kinder von einer unsichtbaren Kraft gewürgt wurden, reicht es Delanne und ihrem Mann Wayne. Sie hoffen nun inständig, dass Amy und Adam helfen können. Die paranormalen Experten stellen zunächst Verbindungen zwischen den Geschehnissen und der Geschichte des Hauses her.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.