Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt
Folge vom 06.07.2018: Im Haus des Henkers
44 Min.Folge vom 06.07.2018Ab 12
Adams und Amys neuer Klient heißt Jason und bewohnt seit fünf Jahren ein Haus in Corning, New York, das eine schaurige Geschichte hat: Es ist das einstige Henkershaus, in dem Edwin Davis, der ortsansässige Scharfrichter und Erfinder des elektrischen Stuhls, lebte und vor fast 100 Jahren verstarb. Jason hört in seinem Domizil Schreie einer Frau, die aus dem Keller kommen. Außerdem traut er sich nicht ins Schlafzimmer, weil er sich dort beobachtet fühlt. Und vor kurzem wurde Jason von unsichtbarer Hand die Treppe hinuntergestoßen, zog sich Beulen und eine blutige Nase zu. Nun hat er Angst, dass ihm noch Schlimmeres zustößt, und hofft auf die Hilfe der Geisterjäger
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Genre:Dokumentation, Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.