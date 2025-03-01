Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rund um den Globus

Die Rattenfänger von Kambodscha

One TerraStaffel 4Folge 10
Die Rattenfänger von Kambodscha

Die Rattenfänger von KambodschaJetzt kostenlos streamen

Rund um den Globus

Folge 10: Die Rattenfänger von Kambodscha

14 Min.Ab 12

Der Tonle Sap in Kambodscha ist der größte See Südostasiens. Familie Krouy lebt von der Fischerei. Doch jetzt, Anfang September, hat der See seinen Wasserhöchststand erreicht. Die Netze reichen nicht mehr bis zum Grund. Es wird immer schwieriger, Fische zu fangen. Deshalb gehen Sey Ha und seine Freunde auf Ratten-Jagd. Mit dem Verkauf der Ratten können sie in der Regenzeit Geld verdienen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Rund um den Globus
One Terra
Rund um den Globus

Rund um den Globus

Alle 5 Staffeln und Folgen