Chivas, Kolumbiens bunte Busse

One TerraStaffel 4Folge 7
Chivas, Kolumbiens bunte Busse

13 Min.Ab 6

Sie sind die Stars auf Kolumbiens Land-Straßen: die Chivas. Die zu Bussen umgebauten Lastwagen bringen die Menschen auch über nicht asphaltierte Straßen in die entlegensten Regionen und Dörfer. Die Fahrzeuge werden von Malern in monatelanger Handarbeit in Kunstwerke verwandelt.

