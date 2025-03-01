Australien - Das Koala-HospitalJetzt kostenlos streamen
Folge 9: Australien - Das Koala-Hospital
Koala-Baby Neil lebt seit einigen Wochen bei seinen Pflegeeltern, einem älteren Ehepaar, im Badeort Port Macquarie an der Ostküste Australiens. Das Waisenjunge wurde ohne Mutter gefunden. In Port Macquarie steht auch das erste Koala-Hospital Australiens. Ob Brandwunden oder Infektionen - seit 1973 finden hier alle verletzten, kranken oder verwaisten Koalas der Region ein vorübergehendes Zuhause.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH