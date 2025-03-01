Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rund um den Globus

Bangkoks Schatztaucher

One TerraStaffel 4Folge 6
Bangkoks Schatztaucher

Bangkoks SchatztaucherJetzt kostenlos streamen

Rund um den Globus

Folge 6: Bangkoks Schatztaucher

14 Min.Ab 6

Thailands Fluss der Könige ist das Revier von Tding Panthong und seinem Onkel Somchai. Die beiden sind Schatztaucher, sie suchen unter Wasser nach Dingen, die Händler, Mönche und Kriegsherren im Laufe der Jahrhunderte im Fluss versenkt, verloren oder auch versteckt haben.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Rund um den Globus
One Terra
Rund um den Globus

Rund um den Globus

Alle 5 Staffeln und Folgen