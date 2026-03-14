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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Mit Deko-Tipps, Antipasti-Platte und Tankstellen-Updates in den Samstag

SAT.1Folge vom 14.03.2026
Mit Deko-Tipps, Antipasti-Platte und Tankstellen-Updates in den Samstag

Mit Deko-Tipps, Antipasti-Platte und Tankstellen-Updates in den SamstagJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Folge vom 14.03.2026: Mit Deko-Tipps, Antipasti-Platte und Tankstellen-Updates in den Samstag

94 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 12

Chris und Madita führen durch den Frühlings-Samstag mit einer bunten Auswahl an Themen. Wie wir die perfekte Antipasti-Platte zubereiten können und worauf es beim Dekorieren, der Schuhpflege und Paketversand ankommt, siehst du hier!

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