Sommer, Sonne und das SAT.1- Frühstücksfernsehen am SamstagJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag
Folge vom 23.05.2026: Sommer, Sonne und das SAT.1- Frühstücksfernsehen am Samstag
93 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12
Ob Spartipps von Daniel Engelbarts, leckeres Softeis von Giorgio de Mas, Schaschlik-Spieße von Christian Ruß, Kaffee von Davide Costanza, Beauty-Lebensmittel von Achim Sam und vieles mehr: Die Sendung ist bis zum Bersten mit Sommergefühlen gefüllt.
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Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1