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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

WM-Schnäppchen und Installateur-Wissen - die schönste Samstagssendung

SAT.1Folge vom 30.05.2026
WM-Schnäppchen und Installateur-Wissen - die schönste Samstagssendung

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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Folge vom 30.05.2026: WM-Schnäppchen und Installateur-Wissen - die schönste Samstagssendung

87 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12

Karen und Boschi führen heute durch die Sendung mit folgenden Themen: kostenlose Sommer-Apps, Rezepte für Forelle blau und Apfelreis mit Frikadellen. Außerdem bekommt ihr geballtes Expertenwissen zu Taschenmessern, Holzbehandlung und dem Trendsport Padel.

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