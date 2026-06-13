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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Kick it like Karen und Boschi!

SAT.1Folge vom 13.06.2026
Kick it like Karen und Boschi!

Kick it like Karen und Boschi!Jetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Folge vom 13.06.2026: Kick it like Karen und Boschi!

103 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12

Hola! Es wird scharf und köstlich! Mit Salsa und Nacho-Snacks geht es in die Samstagsrunde. Karen und Boschi laden zur Fußball-Darts-WM. Außerdem gibt es jede Menge Tipps für hitzeresistente Pflanzen, Holunder-Bowle, die perfekte Handsäge und Spartipps.

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