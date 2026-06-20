Boschi und Simone behalten kühlem Kopf bei großer HitzeJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag
Folge vom 20.06.2026: Boschi und Simone behalten kühlem Kopf bei großer Hitze
86 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 12
Heute gibt es: Sonnen- und Hitzeschutz, Kickstarter, Social-Trends und WM-Snacks. Simone freut sich außerdem auf ihr Schweine-Kotelett, natürlich paniert und angerichtet von Profikoch Christian Ruß. Boschi darf sich durch die Hot-Dog-Varianten schlemmen.
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Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1