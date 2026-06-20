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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Boschi und Simone behalten kühlem Kopf bei großer Hitze

SAT.1Folge vom 20.06.2026
Boschi und Simone behalten kühlem Kopf bei großer Hitze

Boschi und Simone behalten kühlem Kopf bei großer HitzeJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Folge vom 20.06.2026: Boschi und Simone behalten kühlem Kopf bei großer Hitze

86 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 12

Heute gibt es: Sonnen- und Hitzeschutz, Kickstarter, Social-Trends und WM-Snacks. Simone freut sich außerdem auf ihr Schweine-Kotelett, natürlich paniert und angerichtet von Profikoch Christian Ruß. Boschi darf sich durch die Hot-Dog-Varianten schlemmen.

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