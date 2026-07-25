Knödelliebe und Insektenfreude! Mit Chris und Karen durch den SommerJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag
Folge vom 25.07.2026: Knödelliebe und Insektenfreude! Mit Chris und Karen durch den Sommer
96 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12
Profi-Köchin Antonia Müller bereitet köstliche Germknödel zu. Außerdem nehmen wir Eiswürfel-Zubereiter unter die Lupe, klären zu Johannesbeeren und Kosmetikversprechen auf. Obendrauf gibt es Netz-Trends, Handwerker-Wissen und insektenfreundliche Pflanzen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1