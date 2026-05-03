Ein Sonntag voll Liebe und gutem EssenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag
Folge vom 03.05.2026: Ein Sonntag voll Liebe und gutem Essen
53 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12
Karen und Simone begrüßen zu einer Sonntags-Sendung mit leckerem Essen von Anton Behnke, Gesprächen mit Krankenpflegerin Kim Schiele und dem Sänger Marc Terenzi sowie Reise-Tipps von der ADAC-Reise-Expertin Claudia Löffler.
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Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-6: SAT.1