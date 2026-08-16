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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Gesundheit, Genuss und eine bewegende Lebensgeschichte

SAT.1Folge vom 16.08.2026
Gesundheit, Genuss und eine bewegende Lebensgeschichte

Gesundheit, Genuss und eine bewegende LebensgeschichteJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Folge vom 16.08.2026: Gesundheit, Genuss und eine bewegende Lebensgeschichte

79 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12

Tolle Menschen, tolle Themen und tolles Essen begleiten Chris und Boschi an diesem Sonntag durch die Sendung. Und da Anton Behnke kein Profi in kroatischer Küche ist, hat SAT.1-Reporterin Ana Pećanić ein Auge auf seine kulinarischen Erzeugnisse.

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